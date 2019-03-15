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Polislere ’konak’ gibi kontrol noktası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

Şehzadeler şehri Amasya’da şehrin girişlerinde bulunan 3 yerdeki polis kontrol noktalarına Osmanlı döneminden kalma konaklardan esinlenilerek inşa edilen konteynerler konuşlandırıldı.Sık sık uğradığı bu noktalarda polislerle yaptığı görüşmelerde daha iyi koşullarda görev yapabilmeleri adına uygulanabilecekleri değerlendiren Amasya Valisi Osman Varol, geleneksel Türk mimarisini yansıtan 3 yeni konteyner yapılması için talimat verdi.

Şehzadeler şehri Amasya’da şehrin girişlerinde bulunan 3 yerdeki polis kontrol noktalarına Osmanlı döneminden kalma konaklardan esinlenilerek inşa edilen konteynerler konuşlandırıldı.
Sık sık uğradığı bu noktalarda polislerle yaptığı görüşmelerde daha iyi koşullarda görev yapabilmeleri adına uygulanabilecekleri değerlendiren Amasya Valisi Osman Varol, geleneksel Türk mimarisini yansıtan 3 yeni konteyner yapılması için talimat verdi. Her biri 20 bin liraya mal olan 21 metre kare genişliğindeki yeni konteynerleri Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile birlikte inceleyen Vali Varol, şehre gelen misafirlerin veya transit geçen insanların ilk gördükleri nokta olan bu mekanları klasik Türk evleri şeklinde tasarladıklarını belirtti.
Varol, konteynerlerden ilçelere de yapılacağını söyledi.

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