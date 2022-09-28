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Polislere ne kadar promosyon ödemesi verilecek? Polis promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

28.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polislere promosyon ödemesi verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Polislere ne kadar promosyon ödemesi verilecek? Polis promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

Polislere ne kadar promosyon ödemesi verilecek? Polis promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

Son dakika açıklamasına göre; polislere promosyon ödemesi yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyurunun detayları merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Polislere ne kadar promosyon ödemesi verilecek? Polis promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

POLİSLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ VERİLECEK?

Emniyet Genel Müdürlüğü polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını açıkladı.

POLİSLERE PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

pol

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