Son dakika açıklamasına göre; polislere promosyon ödemesi yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyurunun detayları merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Polislere ne kadar promosyon ödemesi verilecek? Polis promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

POLİSLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ VERİLECEK?

Emniyet Genel Müdürlüğü polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını açıkladı.

POLİSLERE PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.



