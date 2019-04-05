Polislere öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi

Sakarya'da emniyet personeline, uygulamalı olarak öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" konferansı düzenlendi.

Programa katılan aile terapisti Korhan Özduru, emniyet personeline öfke kontrolü ve stres yönetimi konusunda bilgi verdi.

Daha sonra salondakilerden gözlerini kapatmasını isteyen Özduru, polislere öfke kontrolü ve stres yönetimiyle ilgili uygulamalar yaptırdı.

Konferansta konuşan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, çok stresli bir meslekleri olduğunu, o nedenle bu semineri yapmak istediklerini söyledi.

- "Bu tür psikolojik destekleri çoğaltacağız"

Polislerin kendi psikolojisini yönetme sorumluluğu dışında vatandaşın psikolojisini yönetme sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kaya, "Öncelik kendimizi yönetmek, sonra da bir sürü görevimiz var. Mitingler, yürüyüşler, kavgaları ayırmak, aile kavgalarına müdahale edip onu ayırmak... Eğer psikolojimizi yönetmeyi bilirsek, hem kendimiz mutlu, başarılı oluruz hem ailemiz hem de hizmet sunduğumuz toplum mutlu olur." diye konuştu.