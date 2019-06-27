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Polislere saldırı girişiminde bulunan 8 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde geçtiğimiz gün devriye görevi yürüten özel harekat ve terörle mücadele ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimi ile irtibatlı olduğu belirlenen 8 kişi, düzenlenen şafak operasyonla yakalandı.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütüyle mücadele çalışmaları kapsamında, Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi Bedirhan Caddesi üzerinde 25 Haziran tarihinde saat 21.50 sıralarında devriye görevi ifa eden özel harekat ve terörle mücadele ekiplerine yönelik PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimiyle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 8 kişi, bugün saat 05.00 sıralarında yapılan şafak operasyonu ile yakalandı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polislere saldırı girişiminde bulunan 8 kişi yakalandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde geçtiğimiz gün devriye görevi yürüten özel harekat ve terörle mücadele ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimi ile irtibatlı olduğu belirlenen 8 kişi, düzenlenen şafak operasyonla yakalandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütüyle mücadele çalışmaları kapsamında, Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi Bedirhan Caddesi üzerinde 25 Haziran tarihinde saat 21.50 sıralarında devriye görevi ifa eden özel harekat ve terörle mücadele ekiplerine yönelik PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimiyle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 8 kişi, bugün saat 05.00 sıralarında yapılan şafak operasyonu ile yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polislere saldırı girişiminde bulunan 8 kişi yakalandı

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