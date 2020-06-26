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Polislere yakalanınca eteğini indirdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş yerlerinden 'tırnakçılık' yöntemi ile hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kadın, gözaltına alındı. Kadınlardan birinin, ekip aracına binmemek için etek ve taytını indirmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, Çorum'dan Ereğli’ye gelen 5 kadının 'tırnakçılık' yöntemiyle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İKİSİ YAKALANDI

Cadde üzerinde denetim yapan polis, kadınlardan ikisini yakaladı.

Polis ekipleri, şüphelileri sosyal mesafeye dikkat ederek ekip aracına binmeleri konusunda uyarırken, kadınlardan biri etek ve taytını indirerek tepki gösterdi.
Ekip aracına binmemek için direnen kadın, bir süre sonra araca bindirilerek gözaltına alındı. Diğer 3 kadın da aynı caddede yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 5 kadın, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kadınların gözaltına alınma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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