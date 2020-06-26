Polislere yakalanınca eteğini indirdi!

Polis ekipleri, şüphelileri sosyal mesafeye dikkat ederek ekip aracına binmeleri konusunda uyarırken, kadınlardan biri etek ve taytını indirerek tepki gösterdi.

Ekip aracına binmemek için direnen kadın, bir süre sonra araca bindirilerek gözaltına alındı. Diğer 3 kadın da aynı caddede yakalandı.