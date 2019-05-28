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Polisleri "Amca" ve "Osmanlı" diye şifrelemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı - Şifreli konuşmaları deşifre edilen zanlıların, polisleri, "amca" ve "Osmanlı" olarak kodladıkları belirlendi

Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilenleri takibe aldı.

Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından harekete geçen ekipler, Ölüdeniz Mahallesi ile ilçe merkezindeki otel ve villalara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. 17 Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu kadına zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Sağlık taramasında 2'sinde HIV virüsü tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmaları da deşifre edildi. Zanlıların, polisleri "amca" ve "Osmanlı" olarak kodladıkları saptandı.

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