Polisleri dövüp Sarı Yelekler'in kahramanı haline gelen boksör, teslim oldu

"Bayım, bir meslektaşımızı yere indirdiniz. Kimliğiniz tespit edildi. Bir boksöre göre pek kural tanımıyor gözüküyorsunuz. Size ceza yasalarının kurallarını öğreteceğiz."

Göstericilere saldıran kasklı kalkanlı güvenlik gücü mensuplarını yumruklarını ve hatta tekmelerini konuşturarak geri püskürten vatandaş, günün konusu haline gelirken, çok geçmeden eski profesyonel boksör olduğu ortaya çıktı.

Mahkum edilmesi halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek 37 yaşındaki Dettinger'in eski koçlarından Laurent Boucher, "Sanırım kendini kaybetti. İnsan bazen fevri davranabiliyor. Onun yerinde ben de olabilirdim" değerlendirmesini yaptı.

Paris'in bir varoşuna atıfla 'Massy'nin Çingenesi' lakabıyla tanınan siyah bereli ve eldivenli boksörün jandarma ve polisi geri püskürtürken göründüğü en az iki video var.

İlkinde meclis yakınındaki Léopold-Sédar-Senghor Köprüsü'nde 5 jandarma gözyaşartıcı spreylerle bir grup eylemciyi zapt etmeye çalışırken üst kattan atlayan boksör, kasklı-kalkanlı jandarmaya yumruklarla saldırıyor. Cop darbelerini yumruklarıyla geri püskürtüyor.

İkincisinde yere düşen bir polise vuruyor. Boucher özellikle bu sahneye hayret etti:

"Beni en çok yerde yatan zavallı polis memuruna vurması şoke etti. Çünkü o bir boksör ve bokste öğrendiğin ilk şey yerde yatan adama vurmamaktır. Asla. Ama o bunu yaptı."

Eski koçlarından bir diğeri Jacky Trompesauce ise "Gece öğrendim ki, onun bu hale gelmesini tetikleyen bir şey olmuş; bir kadın, polisin saldırısına uğramış" dedi.