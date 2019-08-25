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Polisleri görünce 3'üncü kattan çarşaf sarkıtıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 'hırsızlık'tan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olan firari İsmail K., polisin evine geldiğini görünce 3'üncü katın penceresinden sarkıttığı çarşafla sokağa inip, kaçtı.  Olay, sabah saatlerinde, Abdulvahabigazi Mahallesi  Abdulvahabigazi Caddesi'nde meydana geldi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 'hırsızlık'tan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olan firari İsmail K., polisin evine geldiğini görünce 3'üncü katın penceresinden sarkıttığı çarşafla sokağa inip, kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde, Abdulvahabigazi Mahallesi Abdulvahabigazi Caddesi'nde meydana geldi. 'Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari İsmail K., 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evine geldi. İsmail K., evde babası Hacı Mehmet K. ile tartıştı. Daha sonra evi terk eden babası Hacı Mehmet K., polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekiplerini fark eden İsmail K., apartmanın arkasında bulunan bahçeye 3'üncü katın penceresinden çarşaf sarkıttı. İsmail K., sokağa indikten sonra kaçtı. Baba Hacı Mehmet K., "Oğlumun psikolojisi bozuk. Zaten madde bağımlısı. Eve geldiğinde biz de korktuk. Kendimizi zor dışarı attık. Kızımızın evine gittik. Ben de şikayette bulundum ve polisler geldi. 3'üncü kattan çarşaf sarkıtıp kaçmış" dedi.

Polis ekiplerinin İsmail K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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