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  4. Polisleri sahte HES koduyla kandırmaya çalışmış! Yakayı ele verdi

Polisleri sahte HES koduyla kandırmaya çalışmış! Yakayı ele verdi

01.03.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Polisleri sahte HES koduyla kandırmaya çalışmış! Yakayı ele verdi

Aksaray'da karantina kuralına uymayarak sahte HES kodu ile sokakta dolaşmaya çıkan 19 yaşındaki Emre K., yakayı ele verdi. Denetim ekiplerini yanıltmak için 2 kez sahte kod veren Emre K.'nın verdiği kod 3. kez kontrol edildiğinde gerçek ortaya çıktı. Temaslı olduğu için karantinada kalması gerektiği anlaşılan K., 'Habercilere haber çıksın diye çıktım' dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs vaka sayısında kırmızı listede olan Aksaray'da Valilik kararıyla denetimler artırıldı. 'Covid-19' denetim ekipleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve kentin farklı noktalarında vatandaşları durdurup HES kodu sorgulaması yaptılar. Ankara Caddesi'nde denetim yapan ekipler, yoldan geçen Emre K.'yi durdurup HES kodunu sordu. Verdiği 2 HES kodu da sahte çıkan Emre K., ekiplerin ısrarı üzerine 3'üncü bir HES kodu daha verdi. Yapılan kontrolde temaslı olduğu için 4 gündür karantinada olduğu ve 6 gün daha karantinada kalması gerektiği belirlendi. Bunun üzerine ambulans ve filyasyon ekiplerine haber verildi. Emre K., kalan karantina süresini geçirmek için Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürülmek için ambulansa bindirildiği sırada ise gazetecilere ''Habercilere, haber çıksın diye çıktım. Sana da haber çıktı, baba'' dedi. Emre K. hakkında ayrıca karantina kuralını ihlal ettiği içinde 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

'ŞAHIS YURDA GÖTÜRÜLDÜ'

Denetim ekibinde bulunan Ertuğrul Ölmez, ''Pandemiye yönelik tedbirler kapsamında caddelerde HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Temaslı veya koronavirüslü kişi karantinayı ihlal etmişse filyasyon ekibi aracıyla yurda yerleştiriyoruz. Biraz önce yaptığımız sorguda Emre K.’nin 2 tane HES kodu sorgusunu yaptık. Verdiği 2 tane kodun yanlış çıkması üzerine, yeni HES kodu alıp sorguladığımızda riski olduğu tespit edip, 112 ve polis ekiplerine bildirdik. Ekipler şahsı yurda götürdü'' diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) polis HES kodu karantina
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