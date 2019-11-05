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POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DİREĞE ÇARPTI: 3 POLİS AĞIR YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 03:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 3 polis ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 polis itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan polislerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışması

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