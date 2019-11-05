POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DİREĞE ÇARPTI: 3 POLİS AĞIR YARALI (1)

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 3 polis ağır yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 polis itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan polislerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.
Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Ekiplerin çalışması
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