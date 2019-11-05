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Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:21 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 3 polis ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Polisleri taşıyan midibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı.Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 polis itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan polislerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

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