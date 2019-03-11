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Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Van - Hakkari karayolunda, polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6'sı polis 15 kişi de yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Van-Hakkari karayolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar kavşağında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'deki programı için Van'dan yola çıktıkları belirtilen polisleri taşıyan midibüs, kavşakta 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 6'sı polis, 17 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından Van'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

2 YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Gürpınar mevkiinde polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar eden yolcu minibüsündeki Talet Kaya ile Hasan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6'sı polis 15 kişinin tedavileri devam ediyor.

(DHA)

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Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 6'sı polis, 17 yaralıPolisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 6'sı polis, 17 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Van Hakkari trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
mekanları cennet olsun.
binlerce koruma ordusu ve yine 2 can degdimi belediye seçimi için il il gezip miting yapmaya , parti adına hiçbir Cumhurbaşkanı böylesine devletin parası ile gezmez
Taaa vandan polis göndermenin ne gereği var. Birileri keyif yapar birilieri can verir eziyet çeker.
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