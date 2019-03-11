Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 6'sı polis, 17 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Van-Hakkari karayolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar kavşağında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'deki programı için Van'dan yola çıktıkları belirtilen polisleri taşıyan midibüs, kavşakta 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 6'sı polis, 17 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından Van'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

2 YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Gürpınar mevkiinde polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar eden yolcu minibüsündeki Talet Kaya ile Hasan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6'sı polis 15 kişinin tedavileri devam ediyor.

(DHA)

