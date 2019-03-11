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Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 6'sı polis, 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

VAN- Hakkari karayolunda, polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı.

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 6'sı polis, 17 yaralı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN- Hakkari karayolunda, polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, 6'sı polis, 17 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Van-Hakkari karayolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar kavşağında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'deki programı için Van'dan yola çıktıkları belirtilen polisleri taşıyan midibüs, kavşakta 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 6'sı polis, 17 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından Van'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 6'sı polis, 17 yaralıPolisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 6'sı polis, 17 yaralıPolisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 6'sı polis, 17 yaralıPolisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 6'sı polis, 17 yaralı

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