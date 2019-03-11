Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 6'sı polis, 17 yaralı (2)

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN- Hakkari karayolunda, polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, 6'sı polis, 17 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Van-Hakkari karayolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar kavşağında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'deki programı için Van'dan yola çıktıkları belirtilen polisleri taşıyan midibüs, kavşakta 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 6'sı polis, 17 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından Van'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

