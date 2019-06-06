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Polisleri tornavidayla yaralayan cezaevi firarisi: Pişman değilim

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

BURSA'da, motosikletiyle giderken, kendisini durdurmak isteyen polisleri tornavidayla yaralayan cezaevi firarisi Gökhan A.

Polisleri tornavidayla yaralayan cezaevi firarisi: Pişman değilim

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, motosikletiyle giderken, kendisini durdurmak isteyen polisleri tornavidayla yaralayan cezaevi firarisi Gökhan A. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökhan A.'nın, emniyetteki ifadesinde, "Pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Cezaevi firarisi olduğum için zaten yanmışım. Beni yakanı ben de yakarım" dediği öğrenildi.
Olay, 2 Haziran Pazar gecesi, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli polisler, devriye görevi sırasında, plakasız motosikletin sürücüsü Gökhan A.'yı durdurmak istedi. Farklı suçlardan hüküm giyip, 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2017'de cezaevinden firar eden Gökhan A., durmayıp, motosikleti polislerin üzerine sürdü. Gökhan A., bu sırada dengesini kaybedip, motosikletten düştükten sonra elindeki tornavidayla polis memurunu kolundan yaraladı. Belinden çıkardığı tabancayı da polislere doğrultan Gökhan A., olay yerine gelen ekiplerin desteğiyle kısa süreli arbedenin ardından gözaltına alındı.
Gökhan A.'nın üzerinde yapılan aramada; farklı isimler adına düzenlenen kimlikler, kredi kartları, bıçak, tornavida, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Motosikletin ise çalıntı olduğu belirlendi.
'BENİ YAKANI BEN DE YAKARIM'
Gökhan A.'nın, emniyetteki ifadesinde, "Olayın meydana geldiği gün, farklı noktalarda polis ekipleri, beni 7 kez durdurmak istedi; fakat uyuşturucu madde etkisinde olduğum için ben de her seferinde kaçtım. Daha sonra kız arkadaşımın yanına giderken polis ekipleri, tekrar durdurmak istedi. Uyuşturucu içtiğim ve cezaevi firarisi olduğum için durmadan kaçtım. Kısa süre sonra ekipler önümü kesti, ben de yakalanmamak için cebimde bulunan tornavidayla polislere saldırdım. Pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Ben cezaevi firarisi olduğum için zaten yanmışım. Beni yakanı ben de yakarım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Polisleri tornavidayla yaralayan cezaevi firarisi: Pişman değilimPolisleri tornavidayla yaralayan cezaevi firarisi: Pişman değilimPolisleri tornavidayla yaralayan cezaevi firarisi: Pişman değilimPolisleri tornavidayla yaralayan cezaevi firarisi: Pişman değilim

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