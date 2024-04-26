HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Polislerin gözü önünde silahı çekip vurdu, görüntüler sosyal medyada gündem oldu!

Polislerin gözü önünde silahı çekip vurdu, görüntüler sosyal medyada gündem oldu!

26.04.2024 11:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı sokak ortasında polislerin gözü önünde silahla vurdu. Yaşananlar, cep telefonu ile anbean görüntülendi. Olay yerindeki polislerin müdahale etmek yerine sadece seyretmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hacımiktat Camii önünde Z.D. ve O.Y arasında arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Z.D. araca bindirmeye çalıştığı O.Y.’yi polislerin gözü önünde ayağında vurarak yaraladı.

AW190586_02

BAŞKA POLİS GELİP MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen başka polislerin müdahalesiyle elinden silah alınan Z.D. gözaltına alınırken, yaralı O.Y. ise olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AW190586_03

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar ise vatandaşların cep telefonu tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AW190586_01

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay yerindeki polislerin, kavga sırasında müdahale etmemesi ise sosyal medyada gündem oldu.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabah namazına giden imama silahlı saldırı! Katil bakın kim çıktıSabah namazına giden imama silahlı saldırı! Katil bakın kim çıktı
Özgür Özel 'Seçim günü kaybettiğim tek şey' demişti! Görüntüleri geldi: 300 bin lira para verdikÖzgür Özel 'Seçim günü kaybettiğim tek şey' demişti! Görüntüleri geldi: 300 bin lira para verdik
Yürek sızlatan anlar! Böyle kurtardılarYürek sızlatan anlar! Böyle kurtardılar
Anahtar Kelimeler:
polis Giresun silahlı kavga
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık uyardı! IBAN'ı olan herkesi ilgilendiriyor: Bunu yapmazsanız hapse girebilirsiniz

Bakanlık uyardı! IBAN'ı olan herkesi ilgilendiriyor: Bunu yapmazsanız hapse girebilirsiniz

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Selvi'den gündem olacak çıkış! '4 yıl böyle gitmez' dedi, Özel'e övgü dolu sözler sarf etti

Avukat vahşeti! Kadını 4'üncü kattan attıktan sonra gülüp müzik açmış

Avukat vahşeti! Kadını 4'üncü kattan attıktan sonra gülüp müzik açmış

Ne Erdoğan'a ne AK Parti'ye! Bahçeli'den ters köşe geldi: Şarkılı göndermenin kime yapıldığı belli oldu

Ne Erdoğan'a ne AK Parti'ye! Bahçeli'den ters köşe geldi: Şarkılı göndermenin kime yapıldığı belli oldu

Geri mi dönüyor? Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması

Geri mi dönüyor? Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.