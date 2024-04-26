Polislerin gözü önünde silahı çekip vurdu, görüntüler sosyal medyada gündem oldu! 'Dosta korku düşmana güven veriyor'

Edinilen bilgiye göre, Hacımiktat Camii önünde Z.D. ve O.Y arasında arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Z.D. araca bindirmeye çalıştığı O.Y.’yi polislerin gözü önünde ayağında vurarak yaraladı.

BAŞKA POLİS GELİP MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen başka polislerin müdahalesiyle elinden silah alınan Z.D. gözaltına alınırken, yaralı O.Y. ise olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar ise vatandaşların cep telefonu tarafından anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay yerindeki polislerin, kavga sırasında müdahale etmemesi ise sosyal medyada gündem oldu. 'Polisler dosta korku düşmana güven veriyor maşallah' , 'Online polis mi oldunuz abi' , 'Araçta müzik açınca dibinde biter, asıl olayda izler' , 'Herkes polis olursa, böyle görüntüler de olur' gibi yorumlar yapıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





