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  4. Polislerin kullandığı insansız hava aracının düşme anı kamerada

Polislerin kullandığı insansız hava aracının düşme anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 16.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Samsun’da polis ekipleri tarafından vatandaşlara fiziksel mesafe uyarısı yapmak için kaldırılan hoparlörlü polis insansız hava aracı(drone), bataryasının bitmesi üzerine aniden yere çakıldı. ’Drone’un düşme anı ise kameraya yansıdı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü drone ekipleri tarafından vatandaşlara maske ve fiziksel mesafe uyarısında bulunmak üzere hoparlörlü drone uçuruldu. Ekipler kalkış öncesi tüm hazırlıklarını yaptı. Vatandaşların bilinçlendirmesi amacıyla için cihaza bir hoparlör bağlandı. Ancak drone kalkışının ilk anlarından itibaren kontrolden çıktı. Drone kontrolsüzce çok yüksek mesafelere tırmandı. Polis ekipleri bir süre sonra araçla bağlantıyı yeniden sağladı ve drone’u geri getirmeye başladı.

BATARYASI BİTTİ

Ancak drone, bataryasının bitmesi üzerine inmeye az bir mesafe kala yere çakıldı. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan meydandaki bir AVM’deki bir banka çarpan insanız hava aracının parçaları çevreye dağıldı. Ekipler tarafından iniş esnasında etrafta güvenlik alınması nedeniyle olayda yaralanan olmadı.

DÜŞME ANI KAMERADA

’Drone’un düşme anı ise anbean kameraya yansıdı.

(İHA)

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