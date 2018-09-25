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Polislerin mezuniyet dansı şaşırttı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde polis memurlarının mezuniyet töreninde yaptığı Haka dansı, izleyenlerden beğeni topladı.

Videoda North Shore, Rodney and Batı Auckland'da görev yapacak kadın ve erkek polisler bir arada görülüyor. Ayrıca polis memurlarının arasında yerli Maori ve Maorilerden olmayanlar bulunuyor.

Yeni Zelanda'ya özgü kültürel sembollerden olan Haka dansı, tarihte savaşçıların güç gösterisi ve karşı tarafı korkutma amacıyla yaptığı bir savaş oyunu olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda haka dansı Polis memuru mezuniyet töreni

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