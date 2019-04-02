Polislerin resmi belgede sahtecilik davasına mütalaa

İSTANBUL (AA) - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan bir süre sonra intihar eden Onur Yaser Can'ın gözaltı evrakında sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle iki polis memurunun yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sundu. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar katılmazken, müdahiller Onur Yaser Can'ın babası Mevlüt Can ile kız kardeşi Ezgi Sevgi Can geldi. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Yaşar Fatih Mengüç, hazırladığı esas hakkındaki mütalaasını okudu. Mütalaada, intihar eden Onur Yaser Can'ın, 2 Haziran 2010'da uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alındığı, savcılık tarafından, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılma talimatı verildiği belirtilerek, Can'ın 3 Haziran 2010'da saat 01.00 sıralarında tutanakla serbest bırakıldığı anlatıldı. Can'ın intiharından önce bıraktığı nottan dolayı ailesinin şikayette bulunduğu ifade edilen mütalaada, gözaltındayken Can hakkında düzenlenen bir kısım belgelerin yeniden hazırlanıp imzalatılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Mütalaada, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarına ve incelemelere değinilerek, dosyadaki mevcut deliller ve Yargıtay'ın bozma kararından sonra yapılan araştırmalarla birbirini tamamlayan raporların birlikte değerlendirildiği kaydedildi. Tanık anlatımları, ikrarlar, bilirkişi raporları ve dosya kapsamına göre, olay tarihinde görevli iki sanık polisin "Resmi belgede sahtecilik'' ve ''Resmi belgeyi bozmak'' suçlarını işledikleri belirtilen mütalaada, her iki sanığın "Resmi belgede sahtecilik'' ve ''Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek'' suçlarından 6 yıldan 15,5'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İki polis hakkında zorla getirilme Duruşmada söz alan ailenin avukatı Ercan Kanar, mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek, sanıklar hakkında ayrıca TCK 204/3 maddesinden geçen ''Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde verilecek ceza yarısı oranında artırılır'' hükmünün de uygulanmasını istedi.