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Polislerin tatbikatı gerçeği aratmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

NİĞDE İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahale için yaptığı hazırlık tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Polislerin tatbikatı gerçeği aratmadı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahale için yaptığı hazırlık tatbikatı, gerçeğini aratmadı.
Hıdırlık Mevkiinde bulunan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış alanında geçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği gösterici gibi davranıp slogan atan eylemciler, polise, taş, sopa ve molotof kokteyli attı. Senaryo çerçevesinde üzerine yürüdükleri polislere sopalarla saldıran ve ‘dağılın’ uyarısını dikkate almayan gruba, polis, önce Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile su sıkarak müdahale etti. Gruptakilerin attığı yanan molotof kokteyllerini TOMA ile söndüren polis ekipleri, daha sonra eylemci gruba biber gazıyla müdahale ederek gözaltına aldı. Tatbikattan dolayı polisleri kutlayan Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu şöyle konuştu:
"Olası kanunsuz gösteriler esnasında müdahale şekillerimizi ve gözaltı yöntemlerimizi zinde tutmak amacıyla hazırladığımız tatbikat . Çoğu zaman kanuni olarak başlayan bir gösteri kanunsuz hale dönüşebiliyor. Bizim korsan diye tabir ettiğimiz kanunsuz eylemler gerçekleşebiliyor. Bizlerde bu ihtimali göz önünde tutarak çevik kuvvet personelimizle birlikte bu tatbikatı hazırladık . onların reflekslerini diri tutmak amacıyla hazırlanmış bir tatbikat. Hedefine ve amacına ulaşan bir tatbikat oldu."
Tatbikatı Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Polis Merkezi Müdürü (POMEM) Abdullah Üner ve emniyet amirleri de izledi.

FOTOĞRAFLI

Polislerin tatbikatı gerçeği aratmadıPolislerin tatbikatı gerçeği aratmadıPolislerin tatbikatı gerçeği aratmadıPolislerin tatbikatı gerçeği aratmadı

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