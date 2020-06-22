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  4. Polislerinin gözünün içine bakarak yellendi, 3 bin 450 lira ceza yedi

Polislerinin gözünün içine bakarak yellendi, 3 bin 450 lira ceza yedi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Viyana'da bir adam polislerinin gözünün içine bakarak gaz çıkardı. Polis yellenen adama 450 Euro (3 bin 450 TL) ceza verdi.

Polislerinin gözünün içine bakarak yellendi, 3 bin 450 lira ceza yedi

Avusturya'nın Österreich gazetesinde yer alan habere göre gaz çıkaran bir adama 'toplum ahlakını bozma' suçundan ceza verildi.

5 Haziran'da meydana gelen olayın ilginç yanı ise polislerin tutanaktaki ifadesi oldu.

Zira polisler adamın gaz çıkarmasını 'provokatif' olarak tanımladı. Polis merkezinin Twitter hesabından olaya ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Parkta bir bankta oturan adam kalkmadan önce polislerin suratına baktı ve 'kasıtlı şekilde' yoğun bağırsak gazını dışarı saldı"

Olayın ardından adama 450 Euro yani 3 bin 450 TL ceza verildi.

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