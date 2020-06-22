Polislerinin gözünün içine bakarak yellendi, 3 bin 450 lira ceza yedi

Avusturya'nın Österreich gazetesinde yer alan habere göre gaz çıkaran bir adama 'toplum ahlakını bozma' suçundan ceza verildi.
5 Haziran'da meydana gelen olayın ilginç yanı ise polislerin tutanaktaki ifadesi oldu.
Zira polisler adamın gaz çıkarmasını 'provokatif' olarak tanımladı. Polis merkezinin Twitter hesabından olaya ilişkin şu ifadelere yer verildi;
"Parkta bir bankta oturan adam kalkmadan önce polislerin suratına baktı ve 'kasıtlı şekilde' yoğun bağırsak gazını dışarı saldı"
Olayın ardından adama 450 Euro yani 3 bin 450 TL ceza verildi.