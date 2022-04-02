HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polislerle ilgili düzenleme! Bakan Soylu duyurdu: Karara vardık…

Polislerle ilgili düzenleme! Bakan Soylu duyurdu: Karara vardık…

02.04.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk sahurunu polis ve bekçilerle birlikte Ankara’da yaptı. Soylu burada yaptığı konuşmada emniyetin atama yönetmeliği ile ilgili “Doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık" ifadelerini kullandı. İşte Bakan Soylu’nun polislerle ilgili düzenleme hakkında yaptığı o açıklamanın detayları…

Polislerle ilgili düzenleme! Bakan Soylu duyurdu: Karara vardık…

Polislerle ilgili düzenleme hakkında yeni bir son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün yeni yayımlanan personel atama yönetmeliği ile ilgili "Doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık." dedi.

Bakan Soylu, ilk sahurunu Mamak Tuzluçayır Şehit Erkan Serdar Sallar Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis ve bekçilerle yaptı.

2

Polis ve bekçilerle kısa süre sohbet eden Soylu, gazetecilere de açıklamalarda bulundu.

Soylu, ramazanla ilgili gerek güvenlik, gerek kamu düzeni açısından kendi görev ve yetkileri çerçevesinde önlemlerini aldıklarını belirterek, ramazanın huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Salgın döneminde Türkiye'de birçok kamu kurum ve kuruluşu mensubunun büyük fedakarlıklarla çalıştığını dile getiren Bakan Soylu, "Sağlıkçılarımız başta olmak üzere aynı zamanda Emniyet Teşkilatımız, kolluğumuz, jandarmamız, çok ciddi bir fedakarlık ortaya koydular. Vatandaşlarımızın evlerinde kaldığı günler oldu ama mesai mefhumu gözetmeyen Polis Teşkilatımız, gün oldu yaşlılarımızın isteklerini ekmeğinden ilacına kadar, aylık maaşından bütün zaruri ihtiyaçlarına kadar her şeyi giderdiler. Bir taraftan huzuru ve güveni temin ettiler, diğer taraftan da şükürler olsun bir medeniyetin en önemli hasletlerini gösterebilme fırsatına sahip olabildiler." diye konuştu.

3

Soylu, toplu yerlerde iftar yapmaların başladığını ifade ederek, "Buna ait de ayrı güvenlik önlemlerimiz var, onları da sağlıyoruz. Ramazan gecelerinde bekçilerimizin epey bir katkısı oluyor, özellikle büyükşehirlerde ve diğer şehir merkezlerinde. Onların da ayrı hem huzura katkısı var hem de şehirlerin eminliğine ve güvenliğine katkısı var." şeklinde konuştu.

Polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çalışmasının yapıldığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Doğu ve Güneydoğu'da 2 yıllık, 3 yıllık şark görevlerinde düşmeler yaptık. Özellikle ikinci şark görevlerinde sene olarak da az olmasına rağmen oralarda da 1 ve 2 yıllık, genellikle 1 istisnai olarak da 2 yıllık düşümler söz konusu. Bu, attığımız adımın bir yeniliğiydi. Orada önemli bir şey daha söz konusuydu, o da şu, 2 şark vardı zaten. O 2 şarktan doğuyu ikiye böldük, batıyı da ikiye böldük kendi içerisinde. Arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler ve bu çerçevede daha neler yapılabilir diye konuşulduğunda şöyle bir şey daha ortaya çıktı, doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürümüz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık. Yine ihtiyaca yönelik yerlere elbette ki tayinler yapılacak. Çünkü bazı illere gidilmekten imtina ediliyor ama oraların güvenliği de bizim sorumluluğumuz içerisinde. Bütün bunu sağlayabilecek bir adımı da inşallah atacağımızı düşünüyoruz."

4

Bakan Soylu, polisin çalışma şartlarıyla ilgili birçok değerlendirmeler yapıldığını, bazen kendilerini üzen de değerlendirmelerin olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kimse 15 Temmuz'dan nasıl çıktığımızı sormuyor. 15 Temmuz'da polisin büyük kahramanlığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle beraber ve 273 bin civarında polis vardı. FETÖ'ye mensup olanları hem bu teşkilattan söküp atmak suretiyle 230 binin altına kadar gelindi. O dönemlerde ekstra başka işimiz daha vardı, FETÖ'yle mücadele. Bütün operasyonel birimlerimizin neredeyse büyük bölümü mücadelesini FETÖ'yle mücadeleye sevk etmişlerdi.

O dönemlerde çalışma şartlarının, koşulların hiçbirimiz farkında değiliz. 24 saat, üst üste, uykusuz günler, geceler, 2 kişilik işin bir kişi tarafından yapılabilmesi, terör örgütleriyle mücadele, PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ ve bilumum bütün terör örgütleriyle mücadele... Asayişte, uyuşturucuyla, terörle mücadelede, bütün bunların yanı sıra organize suçlarla mücadelede, kamu düzeninin tesisinde, salgında kamu düzeninin tesisi aynı zamanda vatandaşımızın hizmetinde bulunmada çok uğraşımızın olduğu ve iş yükümüzün de fazla olduğu bir dönem geçirdik. Bunu da değerlendirmek lazım. Mücadelelerimiz devam ediyor."

Sahurda, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da bulundu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İftar vakti 2022: İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Bursa oruç kaçta açılıyor? İl il iftar saatleri listesi...İftar vakti 2022: İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Bursa oruç kaçta açılıyor? İl il iftar saatleri listesi...
"Bu konuda net olmalıyız" diyerek duyurdu: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz"Bu konuda net olmalıyız" diyerek duyurdu: Hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz
Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konularErdoğan-Putin görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konular
Anahtar Kelimeler:
atama polis Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burak Yörük trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burak Yörük trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Beykoz'da akıllara durgunluk veren anlar!

Kredi kullanımında yeni dönem!

Kredi kullanımında yeni dönem!

81 ile flaş genelge: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

81 ile flaş genelge: 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

Korkunç! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

Korkunç! Pusu kurup yanlış kişiyi öldürdüler

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

Vücudunu en büyük düşmanı! Lezzeti damak çatlatıyor ama...

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sahurda nasıl beslenmek gerekir? Nelere dikkat etmeliyiz?

Sahurda nasıl beslenmek gerekir? Nelere dikkat etmeliyiz?

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.