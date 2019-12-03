HABER

Polislik hayali "Dünya Engelliler Günü"nde gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:38 | Son Güncelleme

Giresun'da yaşayan 13 yaşındaki yürüme engelli Murathan Özyılmaz, polis aracına bindirilerek trafik denetimine çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'da 13 yaşındaki engellinin polislik hayali, bir günlük de olsa gerçeğe dönüştürüldü.

Yürüme engelli Murathan Özyılmaz, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, polis olma hayalini Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a iletti.

Aktaş'ın talimatıyla Özyılmaz, Giresun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından polis aracına bindirildi ve trafik denetimine çıktı.

Polis aracıyla bir süre trafik denetimine katılan Özyılmaz, daha sonra evine bırakıldı.

Özyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis olma hayali olduğunu belirterek, bugün bunun yerine gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özyılmaz, yakın ilgilerinden dolayı Emniyet Müdürü Aktaş ile ilgili polislere teşekkür etti.

PARTNER Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı Erkek arkadaşı genç kadını bu halde bırakıp kaçtı
Derecik'te engelliler için farkındalık yürüyüşüDerecik'te engelliler için farkındalık yürüyüşü
Şırnak'taki engelliler, günlerini Hint dansı yaparak kutladı Şırnak'taki engelliler, günlerini Hint dansı yaparak kutladı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş Murathan Özyılmaz

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de cesedi gömerken yakalanan acil tıp teknisyeniyle ilgili yeni gelişme! 2 pitbull köpeğe el koyuldu

Cesedi gömerken yakalanmıştı! Yeni gelişme

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi yıkılıyor!

Depremde hasar görmüştü! Yıkılıyor

Terör örgütü PKK'da büyük panik! Cep telefonu kullanımı yasaklandı

Terör örgütünde büyük panik! Yasaklandı

Son dakika: TIR devrildi! TEM'in Edirne istikameti trafiğe kapandı

TEM'i kilitleyen kaza! Yol kapandı

SGK'nın 5 milyon lira zarara uğratması ile ilgili soruşturma genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.