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Polislik hayali kuran gençlerin zorlu maratonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

Polis Akademisi tarafından yayınlanan 26’ncı dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ilanına başvuran aday adayları, polis olmak için Diyarbakır’da başvurdukları fiziki hazırlık kurslarında yoğun tempo harcıyor.Polis Akademisi 26’ncı dönem polis alımı ilanı kapsamında 7 bin kişilik kontenjan ilanı yayımladı.

Polis Akademisi tarafından yayınlanan 26’ncı dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ilanına başvuran aday adayları, polis olmak için Diyarbakır’da başvurdukları fiziki hazırlık kurslarında yoğun tempo harcıyor.
Polis Akademisi 26’ncı dönem polis alımı ilanı kapsamında 7 bin kişilik kontenjan ilanı yayımladı. Diyarbakır’da POMEM ilanına başvuru yapan kadın ve erkek aday adayları fiziki mülakat öncesi hazırlık antrenman kurslarına başvuru yaptı. Polis Akademisi tarafından belirlenen süre içeresinde fiziki mülakatı tamamlamak için adaylar, kondisyon ağırlıklı yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Temel hareketler gösteriliyor
Konu ile ilgili konuşan Mehmet Emin Yavuz, genellikle adayların videolarda parkura bakıp bu şekilde parkuru geçebilirim düşüncesiyle kursa gitmeden hazırlanmaya çalıştıklarını söyledi. Videolarda izledikleri parkur çalışmalarında yapılan derecelerin hepsinin, daha önce çalışmış kişiler tarafından yapıldığını belirten Yavuz, “Örneğin videoda izlediği programda aday, 48 saniye ya da 46 saniye 40 saniyede yapıyorsa kişi bunu videolarda izleyip ha bu yapıyorsa bende yaparım düşüncesiyle parkura hazırlanmıyor. Fakat bu kişinin parkura hazırlandığını unutuyorlar. Bizim amacımız, parkur çalışmalarımızda temel hareketleri göstermek. Öncelikle nefes antrenmanları, kondisyon, kuvvet antrenmanlarını yaptırıyoruz. Kişi kasları ve oksijen boşalmasını daha sağlıklı bir şekilde yapsın diye. Kişi genellikle antrenmanları erken başlarsa o kadar verimli olur. Genelde adaylar internet üzerinde başvurularını yaptıktan sonra hemen sonrasında kursa kayıt yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bir aylık bir çalışmayla kaslar gerekli hareketleri ve antrenmanları uyguladıktan sonra kaslar daha hazır hale gelir ve parkuru daha rahat bir şekilde tamamlayabilir. POMEM’in düzenlediği parkur sınavına katılan hazırlanmayan kişiler genellikle sakatlıklar ortaya çıkıyor. Sıçrama tahtasında genellikle bilekte sakatlık veya takladan sonra sakatlıklar meydana geliyor. Veyahut nefes antrenmanları yapmadığı için parkurun yarasında yani engel kısmından itibaren bacak kuvvetsiz halde kalıyor ve parkuru tamamlayamıyor. Örneğin hedef 48 saniye ise onu bile tamamlayamıyor, yarıda kesmiş oluyor. Bu da aday için sınav elenmesine sebep oluyor” dedi.

Parkuru geçmek için çalışıyorlar
POMEM kadın aday adayı Şevin Yıldırım, parkura hazırlanmadan sınava girecek adaylar için sakatlanma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Uzman eğitmenler eşliğinde dikkatli çalışılırsa sakatlanma riski de en aza inecektir. Başlangıçtaki seviye ile spor sonrası yaşanılan seviye arasında çok fark var. Burada kondisyon, kas kuvveti artıyor. Bu da spor parkurunu geçmeyi hızlandırıyor ve hedeflediğiniz amaca daha iyi ulaşabiliyorsunuz” diye konuştu.
Erkek aday adaylarından Mustafa Aksel ise daha önce kendisinin Elazığ’da 23’ncü dönem POMEM’e girdiğini kaydetti. Aksel, “Orada parkurda elenmiştim, süre yetmemişti. Bende arkadaşlar vasıtasıyla burayı öğrendim. Buraya geldim, zorlu bir parkur olduğu için önceden kendimi denemek istedim. Çalışıyoruz, zorlu bir süreç. İnşallah bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz diğer arkadaşlarla birlikte” şeklinde konuştu.

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