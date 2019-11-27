HABER

Poliste 63 ayrı “hırsızlık” suçundan kaydı bulunan çocuk, Güney Koreli kadının çantasını çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:13 | Son Güncelleme

Fatih’te, arkadaşlarıyla birlikte restoranda yemek yiyen Güney Koreli turist kadının çantasını çalıp kaçan şüpheli yakalandı.

Fatih’te, arkadaşlarıyla birlikte restoranda yemek yiyen Güney Koreli turist kadının çantasını çalıp kaçan şüpheli yakalandı. Yaşı 18’den küçük olan şüphelinin 63 ayrı “hırsızlık” suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi, kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 7 Kasım saat 22.00 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Güney Kore uyruklu Sangmın L. (58), bir arkadaş grubu ile Fatih’te bir restoranda yemek yemek için bir araya geldi. Yemek yedikleri sırada L.’nin koltuğa asılı çantası, biri çocuk 3 kişi tarafından çalındı. Çantasının çalındığını fark eden Sangmın L., bağırarak çevredekilerden yardım istedi. L.’nin çığlığını duyunca şüpheliler aldıkları çantayı yere atarak kaçtı. Bu sırada çevredekilerce kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler, polise teslim edildi.
Söz konusu hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinde E.T. isimli yaşı küçük çocuğun Güney Koreli turistin çantasını, asılı olduğu koltuktan çaldığı belirlenirken, L.’nin çığlığını duyunca E.T. ile birlikte yanındaki Zöhre T. (30) ve Gül T.’nin (23) aldıkları çantayı yere atarak kaçtığı belirlendi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında; Zöhre T.’nin “hırsızlık” suçundan 16, Gül T.’nin aynı suçtan 6 ve yaşı 18’den küçük E.T.’nin “hırsızlık” suçundan 63 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Yakalanarak sorguya alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan, kapkaç anı restoranın güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Kayda geçen görüntülerde, Güney Kore uyruklu Sangmın L.’nin koltuğa asılı çantası, bir çocuk tarafından alınıyor.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Otomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralıOtomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralı
Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildiYabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da ele geçirildi! Hepsi Tunç Çağı'na ait

Isparta'da ele geçirildi! Hepsi Tunç Çağı'na ait

Ordu’daki seri katille ilgili kan donduran detaylar

Ordu’daki seri katille ilgili kan donduran detaylar

İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı

İYİ parti standını bu hale getirmişti!

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Bombacı kadın terörist dikkat çekmemek için topuklu giyip dövme yaptırmış

Bombacı kadın terörist dikkat çekmemek için her şeyi yapmış

Aksaray'daki şüpheli zarf olayıyla ilgili yeni gelişme!

'Kimyasal zarf' olayında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.