Poliste ırkçılık araştırmasının iptaline tepki büyüyor

Avrupa Konseyi'ne bağlı "Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu" (ECRI) tarafından Alman emniyet teşkilatındaki ırkçı eğilimleri tespit etmek amacıyla tavsiye edilen bir bilimsel araştırmanın İçişleri Bakanlığı tarafından “Zaten polisin ayrımcılık yapması yasak, araştırmaya gerek yok” gerekçesiyle iptal edilmesine tepkiler sürüyor. Adalet Bakanı Christine Lambrecht şüphelilerin gerekçe yokken ten rengi ve görüntülerine göre değerlendirildiği “ırksal profilleme” (Racial Profiling) uygulamasına yönelik araştırmanın yapılması gerektiğini belirterek, kimseye yönelik genel bir suçlamada bulunma amacı taşımadığını, mevcut durumun tespiti açısından bunun gerekli olduğunu söyledi. Lambrecht Pazartesi günü Alman kamu televizyonu ARD'de katıldığı "Morgenmagazin" adlı programda, emniyet teşkilatında ırkçılık araştırması yapılması konusunda İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile yeniden görüşeceğini belirterek, "Bu hiç kimseyi genel zan altında bırakmakla ilgili değil. Aksine, sadece durumu tespit etmek ve nerede durduğumuzu ve nasıl karşı koyabileceğimizi bilmekle ilgili" diye konuştu.

Koalisyon ortağı ve muhalefetten tepki geldi Hristiyan Sosyal Birlik partili İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in, yasak olması nedeniyle polisin ten rengi ya da dış görüntüsünden dolayı hiç kimseyi mağdur etmediğini belirterek, bu konudaki şikayetlerin istisnai durumlardan kaynaklandığını açıklamasına koalisyonun küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) genel başkan yardımcısı Kevin Kühnert'ten de tepki geldi. Kühnert, "Spiegel" dergisine verdiği demeçte, İçişleri Bakanının bu kararıyla polise “iyilik yapmadığını” belirterek, "Bir araştırma bu konudaki tartışmalara gerçekler doğrultusunda nesnellik kazandırabilir. Seehofer şimdi bu fırsatı heba ediyor” dedi. İçişleri Bakanlığı'nın emniyet teşkilatında olası ırkçı eğilimler üzerine yapılacak bilimsel çalışmaya karşı çıkmasına muhalefet de tepki gösterdi. Yeşiller'in içişleri uzmanı Irene Mihalic Seehofer'i "inatçı bir inkarcılıkla" suçladı. Bakanın tutumunu Japonların ünlü “üç maymun” benzetmesiyle eleştiren Mihalic, "Polis teşkilatı içinde ırkçılık vakası olduğu tartışmasızdır" diye konuştu. Yeşiller partili politikacı, "Çözüm geliştirebilmek için sorunun ne kadar büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor" dedi.