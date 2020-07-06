HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Poliste ırkçılık araştırmasının iptaline tepki büyüyor

Poliste ırkçılık araştırmasının iptaline tepki büyüyor

06.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın emniyet teşkilatında ırkçı ayrımcılık konusunda yapılacağı açıklanan bir araştırmayı iptal etmesi tepkilere yol açtı.

Poliste ırkçılık araştırmasının iptaline tepki büyüyor

Avrupa Konseyi'ne bağlı "Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu" (ECRI) tarafından Alman emniyet teşkilatındaki ırkçı eğilimleri tespit etmek amacıyla tavsiye edilen bir bilimsel araştırmanın İçişleri Bakanlığı tarafından “Zaten polisin ayrımcılık yapması yasak, araştırmaya gerek yok” gerekçesiyle iptal edilmesine tepkiler sürüyor.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht şüphelilerin gerekçe yokken ten rengi ve görüntülerine göre değerlendirildiği “ırksal profilleme” (Racial Profiling) uygulamasına yönelik araştırmanın yapılması gerektiğini belirterek, kimseye yönelik genel bir suçlamada bulunma amacı taşımadığını, mevcut durumun tespiti açısından bunun gerekli olduğunu söyledi.

Lambrecht Pazartesi günü Alman kamu televizyonu ARD'de katıldığı "Morgenmagazin" adlı programda, emniyet teşkilatında ırkçılık araştırması yapılması konusunda İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile yeniden görüşeceğini belirterek, "Bu hiç kimseyi genel zan altında bırakmakla ilgili değil. Aksine, sadece durumu tespit etmek ve nerede durduğumuzu ve nasıl karşı koyabileceğimizi bilmekle ilgili" diye konuştu.

Koalisyon ortağı ve muhalefetten tepki geldi

Hristiyan Sosyal Birlik partili İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in, yasak olması nedeniyle polisin ten rengi ya da dış görüntüsünden dolayı hiç kimseyi mağdur etmediğini belirterek, bu konudaki şikayetlerin istisnai durumlardan kaynaklandığını açıklamasına koalisyonun küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) genel başkan yardımcısı Kevin Kühnert'ten de tepki geldi. Kühnert, "Spiegel" dergisine verdiği demeçte, İçişleri Bakanının bu kararıyla polise “iyilik yapmadığını” belirterek, "Bir araştırma bu konudaki tartışmalara gerçekler doğrultusunda nesnellik kazandırabilir. Seehofer şimdi bu fırsatı heba ediyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın emniyet teşkilatında olası ırkçı eğilimler üzerine yapılacak bilimsel çalışmaya karşı çıkmasına muhalefet de tepki gösterdi.

Yeşiller'in içişleri uzmanı Irene Mihalic Seehofer'i "inatçı bir inkarcılıkla" suçladı. Bakanın tutumunu Japonların ünlü “üç maymun” benzetmesiyle eleştiren Mihalic, "Polis teşkilatı içinde ırkçılık vakası olduğu tartışmasızdır" diye konuştu. Yeşiller partili politikacı, "Çözüm geliştirebilmek için sorunun ne kadar büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor" dedi.

Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Martina Renner de yaptığı açıklamada, “Yetkililer ırkçı yapılar ve tutumlarla ilgili açık söylem ve bilimsel çalışmaları bu şekilde engellediği sürece hiçbir şey değişmeyecek" dedi.

"Önemli bir fırsatı kaçırıyor"

Öte yandan Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkan Vekili Bernhard Franke, Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı'nın araştırmayı iptal etmekle emniyetteki ilgili davaları değerlendirmek ve temel araştırmalar yapma konusunda önemli bir fırsatı kaçırdığını söyledi.

Franke Bakan Seehofer'in, “Emniyette ırkçılığın pratik olarak mevcut olmadığı ve bu nedenle daha fazla araştırılmasına da gerek bulunmadığı yönündeki açıklamasının geçerli olmadığını dile getirerek,bu tür bir araştırma yapılması halinde destek olacaklarını kaydetti.

dpa, TY/BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce...
Hindistan 3. sıraya yükseldi!Hindistan 3. sıraya yükseldi!
Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Diğer Haberler
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Rusya'dan flaş Ayasofya açıklaması

Çin'de hıyarcıklı veba ortaya çıktı

Çin'de hıyarcıklı veba ortaya çıktı

Hindistan 3. sıraya yükseldi!

Hindistan 3. sıraya yükseldi!

Bu kez hedefte onun heykeli vardı!

Bu kez hedefte onun heykeli vardı!

İspanya'da 70 bin kişi karantina altına alındı

İspanya'da 70 bin kişi karantina altına alındı

İlginç iddia: Koronavirüs Çin’den gelmedi, hep buradaydı

İlginç iddia: Koronavirüs Çin’den gelmedi, hep buradaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.