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Polisteki aşırı sağcı chat soruşturmasında yeni baskınlar

24.11.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Almanya’da WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunan polislerle ilgili başlatılan soruşturma büyüyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde birçok eve polis baskını yapıldı.Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya polis teşkilatındaki aşırı sağcı chat yazışmalarına ilişkin soruşturma kapsamında yeni şüphelilere yönelik polis baskınları düzenlendi. Duisburg Başsavcılığı polis baskınlarını doğruladı.

Güvenlik çevrelerinden alınan bilgilere göre, soruşturmada dokuz yeni şüpheli tespit edildi. Bild gazetesinin konuyla ilgili haberinde, baskınların odağında Mülheim ve Essen teşkilatında görevli dokuz polis yer aldığı belirtildi. Söz konusu polislerin birbirlerine Nazi sembolleri gönderdiği ve Hitler selamı verdiği öne sürülüyor.

Haberde Salı sabahı şüphelilerin ikamet ve görev yerlerinin arandığı, cep telefonlarına ve veri cihazlarına el konulduğu ifade edildi. Duisburg Başsavcılığı soruşturmanın "halkı kin ve nefrete teşvik etmek" suçlaması şüphesiyle yürütüldüğünü açıkladı. Şüphelilerin görevden alınıp alınmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Almanya'da soruşturma kapsamında ağustos ayında WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlar yapan 29 polis görevden uzaklaştırılmıştı.

dpa,DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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