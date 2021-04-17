HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisten 10 km kaçtı, yakalanınca kendini böyle savundu

Polisten 10 km kaçtı, yakalanınca kendini böyle savundu

17.04.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 10 kilometre kaçan alkollü sürücü İsa B., aracını terk edip, tarlada saklanmaya çalışırken yakalandı. Alkolmetreyi üflemediği için ehliyetine el konulan İsa B., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben kimseden kaçmadım" diyerek kendisini savundu.

Polisten 10 km kaçtı, yakalanınca kendini böyle savundu

Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Ara sokaklardan Öğretmenler Bulvarı'na çıkan sürücü, daha sonra Şehit Polis Şahin Polis Aydın Bulvarı'na dönüp, ardından da Yaşar Bayboğan Caddesi'ne geçip, kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, Aliya İzzetbegoviç Bulvarı, ardından da ara sokaklardan Kıyıboyu Caddesi'ne çıkarak kaçmaya devam etti. Kıyıboyu Caddesi'nden 46120 Sokağa geçen sürücü, yolun bitimindeki araziye girerek yaklaşık birkaç kilometre bu şekilde kaçtı. Daha sonra aracı terk edip, tarlaya gizlenmeye çalışan şüpheli, 10 kilometre süren kovlama sonunda polis tarafından yakalandı.

'BEN KİMSEDEN KAÇMADIM'

Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen ve isminin İsa B. olduğu belirlenen şüpheli, "Ben kimseden kaçmadım" diyerek kendisini savundu. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, araç ve şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Alkollü olduğu anlaşılan ancak alkolmetreyi üfleyen İsa B.'nin ehliyetine el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafiği tehlikeye atmak', 'dur ihtarına uymamak' ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek' suçlarından para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Güvenlik Soruşturması Kanunu Resmi Gazete'deGüvenlik Soruşturması Kanunu Resmi Gazete'de
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
polis Adana

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Yasak saatlerini karıştırınca akın ettiler

Yasak saatlerini karıştırınca akın ettiler

Beşiktaşlı futbolcuya olay sözler!

Beşiktaşlı futbolcuya olay sözler!

Son paylaşımı parmak ısırttı

Son paylaşımı parmak ısırttı

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

Sedat Peker grubuna yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

'Her şeyi göze alıyorum' diyerek yerde tekmelediği kadını dakikalarca darbetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

AK Partili isim elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

CHP'den o fotoğrafa tepki

CHP'den o fotoğrafa tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.