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Polisten alkol gözlüğüyle penaltı atışı uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:01 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Sason ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için vatandaşlara alkol gözlüğüyle penaltı atışı yaptırıldı.

Polisten alkol gözlüğüyle penaltı atışı uygulaması

SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için vatandaşlara alkol gözlüğüyle penaltı atışı yaptırıldı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, alkolün insan üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu göstermek amacıyla alkol gözlüğüyle uygulama düzenlendi. Yoğun ilginin gösterildiği uygulamaya katılanlara alkol gözlüğüyle penaltı atışı yaptırıldı. Uygulamaya katılanların çoğu penaltı atışını gerçekleştiremediği gözlendi.
Sason İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Küçükgenç, bu etkinliklerle alkolün yol açtığı trafik kazalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Alkol alan bir kişi hiçbir zaman alkolü olduğunu ve aldığı alkolün onda eki ettiğini kabullenmediğine dikkat çeken Küçükgenç, şunları söyledi:
"Alkol tüketimi artıkça şuur kaybı da artar. Kandaki alkol miktarı arttıkça, kişinin denge, görme ve işitme gibi bireysel fonksiyonlarında azalmalar ortaya çıkar. Kas kontrol gibi çok önemli duyu ve kontrol kabiliyeti azalır. Alkollü sürücü etrafında olan ve hızla akıp giden olaylar zincirini algılamakta güçlük çeker. Dikkatsiz ve uyuşuk bir davranış sergileyen sürücülerde, bu olumsuzlukların sonucunda intikal ve fren yani durma mesafesi artar. Bu da kaza yapma olasılığını artırır. Alkollü sürücüler ani durumdaki gereken tepkilerini kısa süre içinde verememektedir. Kararlarının ise yanlış olma olasılığı yüksektir. Dünyada her yıl trafik kazalarında yaklaşık 1.3 milyon kişi hayatını kaybetmekte, 50 milyondan fazla kişi de yaralanmaktadır. Trafik kazalarının maliyetinin yıllık yaklaşık 22 milyar lira olan ülkemizde, nüfus ve araç sayısı paralelinde artan ulaşım yoğunluğuna bağlı olarak da kaza riski her geçen gün daha da artmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanmasında kamu kurumlarınca yürütülen faaliyetlerin etkinliğinin artırılması için sivil katılım hayati öneme sahiptir."

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Polisten alkol gözlüğüyle penaltı atışı uygulamasıPolisten alkol gözlüğüyle penaltı atışı uygulaması

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