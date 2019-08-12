Polisten bayram ziyareti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Polis Şehitliği ile Darülacezeyi ziyaret etti.

Ekipler, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın emir ve himayesinde önce Edirnekapı Polis Şehitliğine ziyarette bulundu.

Şişli Müftülüğünün görevlendirdiği imam ile şehitlerin kabri başında Kuran-ı Kerim okundu. Şehit ailelerine gül suyu ve gül lokumu ikram edildi, kabirler gül suyu ile yıkandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha sonra Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek, onlara mendil, çorap ve yazma hediye etti.

