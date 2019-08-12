Polisten besicilere broşürlü dolandırıcı uyarısı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bayram süresince kurban pazarında görev yapan resmi ve sivil polisler broşürler dağıtıp, hayvan satıcılarını dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinin 4 kilometre dışındaki Belediye Araç Parkı'nda kurulan kurban pazarına gitti. Besicilere broşür dağıtan polis, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sivil ve resmi polisler, dolandırıcıların hayvan pazarındaki kalabalıktan yararlanarak satıcılara sahte veya eksik para verebileceklerini anlattı. Dolandırıcıların sık başvurduğu 'tırnakçılık' olarak bilinen eksik para vermeyi de uygulamalı gösteren polisler, besicilerden aldıkları paraları tek tek saymalarını istedi. Arife gününden itibaren hayvan pazarında bulunan Toplum Destekli Büro Amirliği' ekipleri, besicilerin şüpheli görüp, kendilerine getirdiği paraları da inceledi. 30 yıldır hayvan pazarına gelen Mehmet Demir, "Polislerin burada olması bizleri rahatlattı. Sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında çok şey öğrendim. Şüphelendiğim bir para olduğunda hemen gidip inceletiyorum. Bu yıl dolandırılma olayı yaşanmadan memleketimize geri gideceğiz" dedi. Polislerin hayvan pazarı kaldırılıncaya kadar bekleyeceği öğrenildi.

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