Polisten çocucuklar için 'Sanalda yokum sokakta varım' projesi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da polis, 'Sanal alemden sokağa, sanalda yokum, sokakta varım' projesi kapsamında kentin 11 farklı noktasında geçici oyun alanları oluşturdu.

Sokakta seksek, labirent, mini futbol oynayan çocuklara polisler de eşlik etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sokak oyunları yerine cep telefonu ve bilgisayarlarla internette sanal dünyanın bağımlısı olan çocuklar için proje geliştirdi. Proje kapsamında kentin 11 farklı noktasında trafiğe kapatılan caddelere geleneksel oyunlar olan seksek, labirent, mini futbol gibi oyun alanları çizildi. O bölgelerdeki çocuklar, sokaklarda oynamaya davet edildi. Çocukların oyunlarına polisler de eşlik etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şerafettin Coşkun, projenin internetten uzak, mutlu çocuklar yetiştirmek için uygulamaya konduğunu belirterek, '''Sanal alemden sokağa, sanalda yokum, sokakta varım' projesi kapsamında 11 farklı noktada çocuklarımızı sokağa çekmeye, arkadaşlarıyla ilişkilerini geliştirmeye yönelik bir projeyi uygulamaya koyduk. Bizim buradaki amacımız çocuklarımızı sanal alemden çekip gerçek çocukluklarını yaşamalarını sağlamak" dedi.

Projenin kentin farklı noktalarında da devam edeceği belirtildi.

