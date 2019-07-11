HABER

Polisten çocucuklar için 'Sanalda yokum sokakta varım' projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

KARAMAN'da polis, 'Sanal alemden sokağa, sanalda yokum, sokakta varım' projesi kapsamında kentin 11 farklı noktasında geçici oyun alanları oluşturdu.  Sokakta seksek, labirent, mini futbol oynayan çocuklara polisler de eşlik etti.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da polis, 'Sanal alemden sokağa, sanalda yokum, sokakta varım' projesi kapsamında kentin 11 farklı noktasında geçici oyun alanları oluşturdu.

Sokakta seksek, labirent, mini futbol oynayan çocuklara polisler de eşlik etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sokak oyunları yerine cep telefonu ve bilgisayarlarla internette sanal dünyanın bağımlısı olan çocuklar için proje geliştirdi. Proje kapsamında kentin 11 farklı noktasında trafiğe kapatılan caddelere geleneksel oyunlar olan seksek, labirent, mini futbol gibi oyun alanları çizildi. O bölgelerdeki çocuklar, sokaklarda oynamaya davet edildi. Çocukların oyunlarına polisler de eşlik etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şerafettin Coşkun, projenin internetten uzak, mutlu çocuklar yetiştirmek için uygulamaya konduğunu belirterek, '''Sanal alemden sokağa, sanalda yokum, sokakta varım' projesi kapsamında 11 farklı noktada çocuklarımızı sokağa çekmeye, arkadaşlarıyla ilişkilerini geliştirmeye yönelik bir projeyi uygulamaya koyduk. Bizim buradaki amacımız çocuklarımızı sanal alemden çekip gerçek çocukluklarını yaşamalarını sağlamak" dedi.

Projenin kentin farklı noktalarında da devam edeceği belirtildi.

PARTNER Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın Minik Hüdaverdi'ye bir de şimdi bakın
Yalova'da, göletlere 35 bin yavru sazanYalova'da, göletlere 35 bin yavru sazan
Boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar kurtardıBoğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu! AK Parti, CHP ve HDP'den birer isim

RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu!

Antalya'da tur midibüsü devrildi! Çok sayıda Rus turist yaralı

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Muğla'dan bir üzücü haber daha! Fethiye'de yangın

Muğla'dan bir kötü haber daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.