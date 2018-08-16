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Polisten çocuklara 'Kırmızı düdük'

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de trafik polisleri, kent merkezi girişinde durdurdukları araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka verdi.

Polisten çocuklara 'Kırmızı düdük'

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de trafik polisleri, kent merkezi girişinde durdurdukları araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka verdi. Çocuklar, polislerden aldıkları düdüklerle hatalı sürücülere uyarıda bulunacak.
Kurban bayramı öncesinde hazırlanan 'Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir-Bozüyük karayolunda araç denetimi yapıldı. Durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu, araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük ile üzerlerinde 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' yazılı tişört ve şapkalar dağıtıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Zafer Aydın, kırımızı düdük projesiyle ilgili olarak, "bakanlığımızın talimatıyla başlayan 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesine bugün itibari ile uygulamaya aldık. Projenin hedefi, araçlarda bulunan çocuklarımızın sürücüleri uyararak kural ihlali yapmalarına engel olmak. Bu kapsamda emniyet kemeri kullanımının, cep telefonu ile konuşmamalarını, hız limitlerine uymalarını amaçlıyoruz. Bütün bunların sonucunda da kazaları azaltmayı hedefliyoruz. Uygulamamız bayram süresince devam edecek. Her gün çocuklara ulaşıp projenin devamını sağlayacağız" dedi.

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Polisten çocuklara 'Kırmızı düdük'Polisten çocuklara 'Kırmızı düdük'Polisten çocuklara 'Kırmızı düdük'Polisten çocuklara 'Kırmızı düdük'

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