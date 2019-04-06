HABER

Polisten çocukları mutlu eden hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla çocuklara oyuncak dağıttı

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla çocuklara oyuncak hediye etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları, mahalleleri ziyaret ederek, çocuklara polislik mesleği hakkında bilgi verdi, oyuncak dağıttı.

Oyuncak alan çocuklar yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, polislere teşekkür etti.

Sason İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Polis Haftası etkinliklerinin 10 Nisan'a kadar devam edeceğini belirterek, ilçede de yaklaşık bir haftadır çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini söyledi.

Merkez Camisi'nde yoğun bir katılımla tüm şehitler için mevlit programı düzenlediklerini belirten Sudagezer, şöyle konuştu:

"Özellikle ilçe merkezine uzak konumda bulunan kenar mahalleleri ziyaret ederek, minik öğrencilere hem polisin görevlerini anlatıyoruz hem de onlara oyuncak dağıtıyoruz. Tüm meslektaşlarımın 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, ebediyete intikal etmiş polis kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
Bakan Pakdemirli, Sabiha nineye buzağılı inek hediye ettiBakan Pakdemirli, Sabiha nineye buzağılı inek hediye etti
Tunceli Valisi Sonel'den belediye borcu açıklamasıTunceli Valisi Sonel'den belediye borcu açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sason’da Polisler miniklere oyuncak dağıttı

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

'Muhteşem 8'li görüntülendi

'Muhteşem 8'li görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!

MSB duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.