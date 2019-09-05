HABER

Polisten "Değnekçi" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 23:12 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK otoparklarını kullanan vatandaşlardan ücret talep ettiği tespit edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan haksız otopark ücreti talep eden "değnekçi" adı verilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda sivil kıyafetli polisler vatandaşlardan haksız yere ücret talep eden kişilere yönelik denetimler yaptı, ekiplere resmi kıyafetli asayiş ve trafik polislerinin yanı sıra bekçiler de eşlik etti.

Bazı eğlence mekanları ve restoranlarda çalışan valeler için de vatandaşlardan gelen şikayetler sebebiyle idari işlem uygulandı.

Denetimler esnasında haksız yere otopark ücreti talep eden kişiler gözaltına alınarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İspark otoparklarını kullanan vatandaşlardan ücret talep ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar hakkında Karayolları Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldığı açıklandı.

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
4 milyon lira bir kişiye çıktı!4 milyon lira bir kişiye çıktı!
Oğlunu öldüren baba tutuklandıOğlunu öldüren baba tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
değnekçi İstanbul polisi otopark

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

4 milyon lira bir kişiye çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Lübnan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Son dakika: HDP’li Lice Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı!

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.