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Polisten engelli çocuklara tekerlekli sandalye

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 18:42 | Son Güncelleme

Polisten engelli çocuklara tekerlekli sandalye

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis, ihtiyaç sahibi engelli çocuklara tekerlekli sandalye desteği sundu.

Kızıltepe'de başarılı çalışmalar yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan da sosyal projeler uyguluyor.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince engellilere dağıtılmak üzere 36 tekerlekli sandalye temin edildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Murat Öğdür koordinesindeki ekipler, ilçedeki engelli çocukları evlerinde ziyaret etti.

Çocuklar ve aileleriyle görüşen ekipler, 16 çocuğa tekerlekli sandalye verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, polis ekipleri olarak engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışma içinde olduklarını belirtti.

Engelli çocuklar ve aileleri de bu destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Bazı ailelerin sevinç gözyaşları döktüğü görüldü.

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engelli Kızıltepe mardin polis

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