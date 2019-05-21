Polisten film gibi kovalamaca

Çorum’da çaldıkları otomobille kaçan biri cezaevi firarisi 2 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, cezaevi firarisi Emre Y. ve arama kaydı bulunan Emre S., iddialara göre darp ettikleri Osman T.’nin aracını silah zoruyla kaçırdı. Bunun üzerine polisi araç sahibi otomobilinin çalındığını belirterek yardım istedi. Zanlıların yakalanması için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalınan otonun Osmancık Caddesi üzerinde görülmesi üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Kovalamaca sırasında 4 ayrı keza daha meydana geldi.

Çalıştın otomobille kaçan Emre Y. yönetimindeki otomobil Çorum-Ankara karayolu üzerinde önce 2 otomobil, sonra bir tır en sonunda ise bir motosiklete çarptı. Kazanın ardından ağır yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.