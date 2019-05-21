HABER

Polisten film gibi kovalamaca

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Çorum’da çaldıkları otomobille kaçan biri cezaevi firarisi 2 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgilere göre, cezaevi firarisi Emre Y.

Çorum’da çaldıkları otomobille kaçan biri cezaevi firarisi 2 şüpheli polis ekiplerinin yaptığı kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, cezaevi firarisi Emre Y. ve arama kaydı bulunan Emre S., iddialara göre darp ettikleri Osman T.’nin aracını silah zoruyla kaçırdı. Bunun üzerine polisi araç sahibi otomobilinin çalındığını belirterek yardım istedi. Zanlıların yakalanması için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalınan otonun Osmancık Caddesi üzerinde görülmesi üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Kovalamaca sırasında 4 ayrı keza daha meydana geldi.
Çalıştın otomobille kaçan Emre Y. yönetimindeki otomobil Çorum-Ankara karayolu üzerinde önce 2 otomobil, sonra bir tır en sonunda ise bir motosiklete çarptı. Kazanın ardından ağır yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Lastiği kopan otomobil 2.5 kilometre 3 teker üzerinde gitti
Öte yandan yaşanan kazalar nedeniyle çalıntı otomobilin lastiklerinden bir tanesi yerinden koptu. Buna aldırmayan zanlılar araçla Çorum-Ankara karayolunda ters yönde polisten kaçmaya devam etti. Polis ekipleri yaklaşık 40 dakika süren film gibi kovalamacanın ardından zanlıları TOKİ Konutları yakınlarında kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada bir adet pompalı tüfekle sahte çek ve senetler çıktı.
Zanlıların yakalanmasının ardından araç sahibi olay yerine gelerek otomobilini inceledi.

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca

Polisten film gibi kovalamaca
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.