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Polisten ’Fırtına’lı uyuşturucu baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 22:01 | Son Güncelleme

Bursa ve Karacabey ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa ve Karacabey ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği Fırtına tarafından aranan evin her köşesinden uyuşturucu çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa ve Karacabey ilçesinde bazı kişilerin organize olarak uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelileri takibe aldı. Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından sabaha karşı belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Karacabey ilçesinde zanlıların kaldığı evde bir kişinin nöbet tutması dikkat çekti. Polisleri karşısında gören zanlılardan bazıları evlerin camından atlayıp kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyete götürülmesinin ardından evlerde narkotik köpeği ile birlikte arama yapıldı. Şüphelilerin yattıkları yerde battaniye altlarından bile uyuşturucu çıktı. Her odasından uyuşturucu çıkan evi didik didik eden narkotik köpeği ’Fırtına’, evin çatı kısmına gizlenen uyuşturucu madde dolu çıkıyı eliyle koymuş gibi buldu. Zanlıların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 100 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 90 TL ele geçirildi. 6 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan Karacabey Adliyesine sevk edilecekleri bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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