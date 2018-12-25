Polisten fuhuş baskını! Böyle yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi'nde denetimde bulundu. Denetimlerde fuhuş yaptıkları iddiasıyla 11 kadın gözaltına aldı. Kadınlar, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreye rahatsızlık vermek'ten işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ZORLA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan 2 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde belirtilen bir adres üzerinde bulunan konutta fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan R.G. ve M.İ. isimli 2 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan işlemler ardından adli mercilere sevk edildi.



