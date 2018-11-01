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Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

Balıkesir'in ünlü tatil yeri Ayvalık'ta fuhuş operasyonu yapan polis, 3 kadını yakaladı. Özbekistan ve Azerbaycan uyruklu oldukları belirtilen G.G. (27), A.R. (30) ve D.O. (29) işlemlerinin ardından sınır dışı edildi

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, fuhuşa aracılık ve fuhuş için yer temin etmek suçlarından yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Özbekistan ve Azerbaycan uyruklu oldukları belirtilen G.G. (27), A.R. (30) ve D.O. (29) adlı kadınlar, işlemlerinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SINIRDIŞI EDİLDİLER

Bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıkları için muayene edilen 3 kadın, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilerek, sınır dışı edildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölgede benzer olayların önlenmesi adına denetimlerin devam ettiği belirtildi.

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fuhuş Balıkesir

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