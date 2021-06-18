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  4. Polisten görülmemiş operasyon: Ayağı ipe dolanan yavru kargayı polis kurtardı

Polisten görülmemiş operasyon: Ayağı ipe dolanan yavru kargayı polis kurtardı

18.06.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis, eşine ender rastlanacak bir kurtarma operasyonuna imza attı. Görenlerin içini ısıtan operasyonda, çatı saçağındaki ipe takılan yavru kargayı gören polis, tıpkı bir insana gösterdiği korumacılık ve şefkat anlayışı ile çatıya çıkıp karganın ayağının takıldığı ipi kesip sopa yardımıyla kurtardı.

Yürekleri ısıtan olay, Bolvadin ilçesi Yenice Mahallesi Akalın Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 3 katlı binadaki çatının saçaklarında yavru karganın ayağının ipe dolandığı için tepe üstü durduğunu ve sürekli bağırdığını fark eden çevre sakinleri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, hayvanın can havliyle bağırdığını fark edince, itfaiyeyi beklemeden duruma kayıtsız kalmayarak hemen harekete geçti. Apartman sakinlerinden bıçak ve sopa alan polis memuru ardından çatıya çıktı.

YAVRU KARGA BÖYLE KURTARILDI

Çatıda karganın ayağına dolanan ipi kesen polis daha sonra kargayı bulunduğu yere sopa uzatarak kurtardı. Bir süre uçamayan karga daha sonra çalışsa da bundan başarılı olmayarak yere indi. Kargayı ardından aşağıda bekleyen polis ve itfaiye ekipleri yerden aldı. İtfaiye erleri karganın bacağındaki ipi kalıntılarını temizledikten sonra buldukları bir karton kutuya koyup tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Kurtarma operasyonu sonrası çevre sakinleri polisi alkışlarken, operasyon esnasında karganın annesinin hemen yanı başında beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kurtarma operasyonu ise bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

(İHA)

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Afyonkarahisar

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