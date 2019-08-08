Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polis, liderliğini 'hanımağa' lakaplı E.A.'nın (45) yaptığı fuhuş çetesine operasyon düzenledi. 2'si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, bir yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, liderliğini E.A.'nın yaptığı fuhuş çetesini takibe aldı. Polis, çetenin örgütlü bir şekilde farklı adreslerde kiralanan evlerde fuhuş yaptırdığını, evlerin haftalık olarak değiştirildiğini belirledi. Yerli ve yabancı kadınları getirterek fuhuş yaptırdıkları saptanan çeteye yönelik Ahlak Büro Amirliği ekipleri 6 Ağustos günü operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskında, örgüt kurarak fuhuşa yer temini ve aracılık ettikleri suçlamasıyla E.A. (45), A.A. (28), M.Ş. (22), Y.K. (33), A.S.S. (48), E.A. (30), Ş.K. (56) ve F.Ç. (21) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve fuhuşta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.

2'si kadın 8 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan bir yabancı uyruklu kadın ise işlemleri sonrası sınır dışı edildi.

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