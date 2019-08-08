HABER

Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

ERZURUM'da polis, liderliğini 'hanımağa' lakaplı E.A.'nın (45) yaptığı fuhuş çetesine operasyon düzenledi.

Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polis, liderliğini 'hanımağa' lakaplı E.A.'nın (45) yaptığı fuhuş çetesine operasyon düzenledi. 2'si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, bir yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, liderliğini E.A.'nın yaptığı fuhuş çetesini takibe aldı. Polis, çetenin örgütlü bir şekilde farklı adreslerde kiralanan evlerde fuhuş yaptırdığını, evlerin haftalık olarak değiştirildiğini belirledi. Yerli ve yabancı kadınları getirterek fuhuş yaptırdıkları saptanan çeteye yönelik Ahlak Büro Amirliği ekipleri 6 Ağustos günü operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskında, örgüt kurarak fuhuşa yer temini ve aracılık ettikleri suçlamasıyla E.A. (45), A.A. (28), M.Ş. (22), Y.K. (33), A.S.S. (48), E.A. (30), Ş.K. (56) ve F.Ç. (21) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve fuhuşta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.
2'si kadın 8 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan bir yabancı uyruklu kadın ise işlemleri sonrası sınır dışı edildi.

FOTOĞRAFLI

Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltıPolisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltıPolisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı

PARTNERTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyorTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyor
Rusya’da evi basılan terörist, polise el bombası atıp ateş açtıRusya’da evi basılan terörist, polise el bombası atıp ateş açtı
Yer: İstanbul! Ortalık karıştıYer: İstanbul! Ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.