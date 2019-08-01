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Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

Düzce’de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Yenitaşköprü Köyü girişinde bulunan Düzce Hayvan Pazarı’nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

Düzce’de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Yenitaşköprü Köyü girişinde bulunan Düzce Hayvan Pazarı’nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.
Polisler, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşlar şimdiye kadar sahte para ile karşılaşmadıklarını belirterek “Polisler iyi yapıyorlar. Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin. Biz önce bu rakam numaraları seri numaralarına bakacağız. Diyelim bu ikisi 50’liktir. İkisinin de seri numarası bir olursa bilin ki ikisi de sahtedir. Ama değişik olursa bir tanesi sahte olabilir. Şüphelendiğimizde bu kabarık numaralara bakacağız. Az önce bize gösterdiler. Gizli para numaralarına bakacağız. 50 ise 50 yüz ise yüz çıkıyor yani” deriler.

Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

Polisten hayvan satıcılarına sahte para uyarısı

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