HABER

Polisten helikopterli trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

ADANA'da trafik ekipleri, helikopterle havadan denetim yaparak kural ihlali yapan araç sürücülerine ceza kesti.

Polisten helikopterli trafik denetimi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da trafik ekipleri, helikopterle havadan denetim yaparak kural ihlali yapan araç sürücülerine ceza kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da helikopterle havadan trafik denetlemesi yaptı. Ülke genelinde yapılan 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde, emniyet kemeri, hatalı sollama, otoyolda duraklama ve şerit ihlali yapan 22 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Polisten helikopterli trafik denetimiPolisten helikopterli trafik denetimiPolisten helikopterli trafik denetimiPolisten helikopterli trafik denetimi

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndüFatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü
Evinde başından vurulmuş cesedi bulunduEvinde başından vurulmuş cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Kamyonun içini görenler şok oldu

Kamyonun içini görenler şok oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.