Polisten 'huzurlu bayram' uygulaması

ANTALYA'da polisin 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' uygulamasında, araçlar denetlenirken, sürücüler alkol kontrolünden geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ortak bir uygulama gerçekleştirdi. 3 aşamalı 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' uygulaması, 59 noktada 140 ekip ve 538 personelin katılımıyla yapıldı. Uygulamada sürücüler ve otomobiller trafik açısından incelenirken yayalara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Durdurulan otomobillerdeki sürücüler alkol muayenesinden geçirilirken otomobillerin bagajları ve torpidoları arandı.

Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması'nda; 3 bin 652 kişinin sorgusu yapılırken, aranan 4 kişi yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı. 6 kişi hakkında adli-idari işlem yapılırken, 1294 TL idari para cezası uygulandı. 1285 araç kontrol edilirken, 90 araca 51 bin 925 TL idari para cezası uygulandı, 7 araç trafikten men edildi. 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 6 mermi ele geçirildi.

