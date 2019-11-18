HABER

Polisten kaçak çay, şeker, makarna, pirinç operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:43 | Son Güncelleme

Isparta’da yabancı menşeli kaçak katı gıda maddesi satışı yaptığı belirlenen 4 iş yerine düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Isparta’da yabancı menşeli kaçak katı gıda maddesi satışı yaptığı belirlenen 4 iş yerine düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gümrük kaçağı çay, şeker, makarna, pirinç ve diğer katı gıda maddeleri ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacı ile çalışma başlatıldı.
4 - 8 Kasım tarihleri arasında, KOM Şube Müdürlüğü tarafından il genelindeki bazı marketlerde kaçak gıda ürünlerinin bulunduğu ve satışı yapıldığı yönündeki ihbarlarla ilgili araştırmalar yapıldı.
Yapılan tespitler sonucunda, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM ekiplerince 4 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 4 iş yerinde yapılan aramalarda, 4 şüpheli hakkında yakalanarak ‘5607 SKM suçu’ kapsamında adli işlem yapıldı.
Operasyonlarda ayrıca, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen yabancı menşeli çay, şeker, makarna, pirinç ve çok miktarda katı gıda maddeleri ele geçirildi.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı bilgilendirmede, “Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.

PARTNERElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakipElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakip
Prof. Dr. Bektaş: Dipsiz Göl su tutar mı tutmaz mı tamamen şansProf. Dr. Bektaş: Dipsiz Göl su tutar mı tutmaz mı tamamen şans
Mevlüt Cüşkün tutuklandı!Mevlüt Cüşkün tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

İstanbul'da yakalanan ‘turuncu’ listedeki El-Kaideli terörist tutuklandı

Mevlüt Cüşkün tutuklandı!

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.