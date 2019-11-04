HABER

Polisten kaçak cinsel içerikli ürün satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

Denizli’de, kaçak cinsel içerikli ürün satan şahıslara yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda cinsel içerikli ürün ve hap da ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Denizli’de, kaçak cinsel içerikli ürün satan şahıslara yönelik polis tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda cinsel içerikli ürün ve hap da ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Operasyonda fatura ve belgeleri olmayan cinsel içerikli krem ve hap gibi ürünlerden oluşan 245 adet kaçak ürün ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Ayrıca ekipler düzenledikleri bir başka operasyonda da parada sahtecilik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak
Ispanak'ta zehirleyen otun sırrıIspanak'ta zehirleyen otun sırrı
Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdüEdirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çeviren alkollü sürücü hakim karşısında!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çevirmişti! Hakim karşısında

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.