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Polisten kaçak cinsel içerikli ürün ve cep telefonu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak olduğu belirlenen cep telefonu ele geçirildi.

Polisten kaçak cinsel içerikli ürün ve cep telefonu operasyonu

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak olduğu belirlenen cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kaçak ürün satıcılarına yönelik operasyonlarda 62 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve hap ile 3 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Ayrıca ekipler, düzenledikleri parada sahtecilik ve elektronik haberleşme kanununa muhalefet operasyonunda ise 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

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